Rangnick übernimmt in Österreich - Vertrag bis zur EM in Deutschland

Fr, 29.04.2022, 13.19 Uhr

Ralf Rangnick wird neuer Nationaltrainer in Österreich und soll David Alaba und Co. zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland führen. Der 63-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag und wird zudem weiterhin als Berater von Manchester United arbeiten.