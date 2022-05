Draisaitl will Edmonton die Gretzky-Zeiten "zurückbringen"

Mo, 02.05.2022, 12.19 Uhr

Nach weiteren persönlichen Bestmarken in der NHL-Hauptrunde will Leon Draisaitl endlich auch in den Play-offs um den Stanley Cup glänzen. Nach 55 Toren und 55 Vorlagen in der Hauptunde nimmt der 26-Jährige den Schwung in die Play-Offs mit. Das Ziel: Der begehrte Stanley Cup soll endlich wieder nach Edmonton zurückkehren.