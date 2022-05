Rafael Nadal verlor in Madrid gegen Carlos Alcaraz.

ATP-Turnier Tennis: Nadal verpasst Halbfinale gegen Djokovic in Madrid

Madrid. Rafael Nadal hat beim Tennisturnier in Madrid das Halbfinale gegen Novak Djokovic verpasst. Der Grand-Slam-Rekordsieger aus Spanien verlor das Viertelfinal-Duell gegen seinen Landsmann Carlos Alcaraz 2:6, 6:1, 3:6.

Der Serbe Djokovic hatte sich zuvor gegen den Polen Hubert Hurkacz mit 6:3, 6:4 durchgesetzt. Die Sandplatzveranstaltung in der spanischen Hauptstadt ist mit 6,74 Millionen Euro dotiert. Zum Saisonauftakt in diesem Jahr hatte sich Nadal bei seinem Comeback nach einer schweren Fußverletzung mit dem Australian-Open- und insgesamt 21. Grad-Slam-Titel zum Rekordsieger gekürt. Danach hatte er wegen des Ermüdungsbruchs in einer Rippe pausiert.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220506-99-188475/2