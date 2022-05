"Epochales Ereignis" - Frankfurt feiert seine 'Euroadler'

Fr, 20.05.2022, 08.24 Uhr

Am Frankfurter Römer empfingen tausende Fans von Eintracht Frankfurt ihre Europa-League-Sieger. Per Autokorso fuhr das gesamte Team vom Flughafen bis in die Innenstadt der Mainmetropole. Wie ausgiebig die 'Euroadler' den Triumph gefeiert haben, dazu gibt SGE-Vorstandssprecher Axel Hellmann einen Einblick.