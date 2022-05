Hertha-Präsident Gegenbauer tritt zurück

Werner Gegenbauer hat die Konsequenz aus der langen sportlichen Misere von Hertha BSC gezogen.

Der 71-Jährige trat trotz der späten Rettung durch das 2:0 beim Hamburger SV in der Bundesliga-Relegation von seinem Posten als Präsident des Berliner Fußball-Traditionsclubs zurück, wie mehrere Medien berichten. Gegenbauer macht den Weg für einen Neuanfang an der Vereinsspitze möglich. Die Hertha bestätigte die allseits erwartete Top-Personalie noch nicht.

Gegenbauer kam mit dem Rücktritt einer möglichen Abwahl bei der Mitgliederversammlung der Hertha an diesem Sonntag zuvor. Bereits vor dem Erfolg in Hamburg hatte es Abwahlanträge gegen den Unternehmer gegeben. Bei der letzten Wiederwahl im Oktober 2020 hatte Gegenbauer ohne Gegenkandidat nur 54 Prozent der Stimmen erhalten.

Windhorst mit scharfer Kritik

Bereits vor mehreren Wochen hatte Millionen-Investor Lars Windhorst mit massiver Kritik an Gegenbauer und dessen Vereinspolitik für Aufsehen gesorgt. Der Finanz-Experte hatte Gegenbauer vorgeworfen, sein Investment von 375 Millionen Euro verschwendet zu haben. Direkt rief der Geldgeber zu einem Abwahl Gegenbauers auf.

Dazu muss es nun nicht mehr kommen. Mit seinem Rücktritt findet eine Hertha-Ära ein unrühmliches Ende. Gegenbauer war 2008 zum Präsidenten gekürt worden, zuvor war er Aufsichtsratschef. In seiner Amtszeit stieg die Hertha zwei Mal ab. Stets blieb an ihr das Image eines grauen Hauptstadtclubs haften.

Neben Gegenbauer gibt laut "Tagesspiegel" auch Finanzchef Ingo Schiller sein Amt auf. Damit wäre Fredi Bobic der einzig verbliebene Geschäftsführer der Berliner, nachdem im vergangenen Jahr bereits Carsten Schmidt aus persönlichen Gründen zurückgetreten war.

Suche nach Nachfolger beginnt

Gegenbauer gilt als hervorragender Strippenzieher. In der Öffentlichkeit trat er aber auch in der jüngsten Krise praktisch nicht in Erscheinung. Windhorst warf ihm Kungelei vor. Über sein Konsortium pflegt Gegenbauer auch Geschäfte im Hertha-Dunstkreis über die Olympiastadion GmbH, die nach Auskunft der Beteiligten ordnungsgemäß ausgeschrieben wurden.

Ein Nachfolger Gegenbauers muss auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gekürt werden, die erst einige Wochen nach der für Sonntag anberaumten Veranstaltung stattfinden kann. Zuletzt hatte sich der frühere Ultra und heutige Unternehmer Kay Bernstein in Stellung gebracht. Windhorst hat laut eigenem Bekunden kein Interesse an dem Posten und will auch keinen Kandidaten präsentieren. Bei der Versammlung in der Messehalle will Windhorst am Sonntag aber zu den Hertha-Mitgliedern sprechen.

