DFL-Chefin Hopfen stellt klar: Supercup in Saudi-Arabien "nie Thema"

Mo, 30.05.2022, 20.16 Uhr

Donata Hopfen hat nach ihrer ersten Mitgliederversammlung als DFL-Chefin klare Kante in Bezug auf einen Supercup in Saudi-Arabien gezeigt. Zudem betonte die Geschäftsführerin die Wichtigkeit von Stars in der Bundesliga.