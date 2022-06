BVB-Boss Watzke hofft auf "Einsturz" der Bayern

Fr, 03.06.2022, 17.29 Uhr

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hofft auf eine Schwächephase von Bayern München. Nach der anhaltenden Dominanz der Münchner erwartet Watzke in den nächsten Jahren einen "Einsturz" des Rekordmeisters, durch den der Titelkampf in der Bundesliga wieder an Spannung gewinnt.