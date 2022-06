Warriors gleichen in Finals aus: 107:88 gegen Boston Celtics

San Francisco. Die Golden State Warriors haben in den NBA-Finals gegen die Boston Celtics ausgeglichen.

Drei Tage nach dem 108:120 zum Auftakt holte das Team um die Stars Steph Curry und Klay Thompson ein souveränes 107:88 (52:50). Erneut zogen die Warriors im dritten Viertel davon, nur fanden die Gäste um Basketball-Nationalspieler Daniel Theis dieses Mal keinen Weg zurück in die Partie. Zwischenzeitlich lagen die Warriors gar mit 29 Punkten vorne. "Drittes Viertel, das müssen wir abstellen. Wir können nicht wie im ersten Spiel hoffen, dass wir minus 15 gehen und dann zurück kommen in so einem Spiel", sagte Theis der Deutschen Presse-Agentur. Noch zur Halbzeit war die Partie ausgeglichen und die Celtics hatten nur zwei Zähler Rückstand.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bester Werfer der Partie war Steph Curry. Nach vergleichsweise bescheidenen 15 Punkten und nur zwei erfolgreichen Dreiern in der ersten Halbzeit führte er sein Team im dritten Viertel an und verbuchte insgesamt 29 Zähler. Im Schlussviertel durfte er sich bereits ausruhen. Bei den Celtics war Jayson Tatum am erfolgreichsten, er kam auf 28 Punkte. Theis spielte etwas mehr als 14 Minuten und kam in dieser Zeit auf fünf Rebounds, eine Vorlage und einen Block.

Die Warriors hoffen auf den siebten Titel ihrer Geschichte und den ersten seit 2018. Sollten die Celtics den ersten Titel seit 2008 holen, wären sie mit 18 Siegen vor den Los Angeles Lakers wieder alleiniger Rekordmeister in der besten Basketball-Liga der Welt.

Spiel drei der Serie findet am frühen Donnerstagmorgen (3.00 Uhr MESZ) in Boston statt. "Nach Niederlagen sind wir jetzt schon die ganzen Playoffs zurück gekommen, das ist jetzt für uns das Wichtigste: Unseren Basketball zu spielen und vor allem nicht so schlecht zu spielen", sagte Theis.

© dpa-infocom, dpa:220606-99-560495/3