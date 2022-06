Tennis-Profi Alcaraz mit Pause vor Wimbledon

London. Der spanische Tennis-Profi Carlos Alcaraz verzichtet auf das Rasen-Turnier ab kommenden Montag im Londoner Queen's Club und muss damit mit der Vorbereitung auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon warten.

Grund seien Probleme am Ellbogen, teilte der 19-Jährige am Mittwoch via Twitter mit. Er hoffe darauf, 2023 dann bei dem Turnier teilnehmen zu können. "Ich sehe euch alle im Vereinigten Königreich in einigen Tagen", schloss er seine kurze Nachricht.

Alcaraz hatte zuletzt einen rasanten Aufstieg gefeiert und bei den French Open das Viertelfinale erreicht. Dort verlor er gegen die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev. Alcaraz hat in diesem Jahr schon vier Turniere gewonnen und kletterte dadurch in der Weltrangliste bis auf Platz sechs.

