Eintracht-Trainingslager weiter unsicher

Es war ein Wunsch von Eintracht-Trainer Michael Schiele für die Sommervorbereitung der Löwen – der Coach wollte unbedingt ein Trainingslager mit seiner Mannschaft absolvieren. Doch noch immer ist nicht klar, ob die Blau-Gelben wirklich fahren. Im Schwarzwald haben die Braunschweiger zwar bereits ein passendes Quartier gefunden. Das Problem: Es fehlen im Moment noch adäquate Testspielgegner, und ohne die macht ein Trainingslager auch keinen Sinn, findet Schiele. Deshalb ist es weiterhin unsicher, ob die Reise in den Süden stattfindet. Geplant ist, dass die Löwen am 26. Juni Braunschweig verlassen und am 3. Juli zurückkehren.

