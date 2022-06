Schwimm-WM: Berkhahn hält Finale bei allen DSV-Startern für möglich

Do, 16.06.2022, 06.06 Uhr

Schwimm-Bundestrainer Bernd Berkhahn zeigt sich vor der am Freitag beginnenden WM in Budapest optimistisch, was die Zielsetzungen seiner Athleten angeht. Dabei hält er eine Finalteilnahme bei allen DSV-Startern für möglich.