Rot-Weiss Essens neuer Torwart: Schalker unterschreibt

Beim Trainingsauftakt des Drittligisten Rot-Weiss Essen war er bereits dabei, nun ist es offiziell: Das Torwarttrio von RWE ist komplett. An der Seite von Jakob Golz und Raphael Koczor wird sich ab sofort Felix Wienand darum kümmern, den Essener Kasten sauber zu halten. Der 19-Jährige kommt von der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 an die Essener Hafenstraße.

"Felix ist ein vielversprechendes Torwart-Talent, der gut ausgebildet und darüber hinaus sehr ehrgeizig ist“, sagt Essens Sportdirektor Jörn Nowak über den Neuzugang. „Er hat schon mit 19 Jahren erste Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt und in der vergangenen Saison regelmäßig mit den Profis der Zweitliga-Mannschaft trainiert. Wir sind fest davon überzeugt, dass Felix unser bestehendes Torhüter-Gespann um Jakob Golz und Raphael Koczor sehr gut ergänzt.“ In der Regionalliga-Spielzeit 2021/22 war zunächst Daniel Davari die Essener Nummer eins, führte die Mannschaft zeitweise auch als Kapitän aufs Feld. In der kommenden Saison wird Davari nun wieder für Rot-Weiß Oberhausen auflaufen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aus der Schalker Knappenschmieder zu RWE

Wienand stammt gebürtig aus Bocholt und stand seit seinem 15. Lebensjahr zwischen den Pfosten der Jugendmannschaften in der Schalker Knappenschmiede. Auch RWE-Torwarttrainer Manuel Lenz zeigt sich vom Können der 1,90m-Hünen überzeugt: „Felix ist ein sehr ehrgeiziger Torhüter, der bereit ist, hart für seinen Erfolg zu arbeiten. Ihn zeichnen gute Reflexe und ein starkes 1-gegen-1 aus, zudem ist er ein guter und beidfüßiger Fußballer.“ Er passe, wie Lenz betont, auch menschlich gut ins Torwarttrio der Rot-Weissen.

„Ich fühle mich mittlerweile als Kind des Ruhrgebiets und bin daher froh, jetzt Teil von Rot-Weiss Essen zu sein. Ich weiß, was der Aufstieg dem Verein, den Fans und der Stadt bedeutet und werde immer alles für RWE geben“, sagt Neuzugang Felix Wienand. (mit Gold)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de