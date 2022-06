Schuldig bekannt: Eto'o entgeht Haftstrafe wegen Steuerbetrugs

Mo, 20.06.2022, 19.12 Uhr

Der Ex-Fußballstar Samuel Eto'o ist wegen Steuerhinterziehung in vier Fällen von einem Gericht in Barcelona zu einer 22-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Eto'o hatte laut Anklage zwischen 2006 und 2009 dem spanischen Fiskus rund vier Millionen Euro an Steuern vorenthalten.