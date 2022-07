Gletscherbruch in italienischen Alpen: Mindestens sechs Tote

Mo, 04.07.2022, 10.41 Uhr

Nach ungewöhnlich hohen Temperaturen hat ein Gletscherbruch in den italienischen Alpen mindestens sechs Menschen in den Tod gerissen. "Eine Lawine aus Schnee, Eis und Fels" habe sich am Marmolata-Gletscher in den Dolomiten gelöst und mehrere Seilschaften mitgerissen, sagte eine Sprecherin der Rettungskräfte.