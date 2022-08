Lückenkemper zur WM-Kritik: "Teilweise echt unverschämt"

Fr, 12.08.2022, 18.23 Uhr

Sprinterin Gina Lückenkemper startet aktuell bei der Leichtathletik-EM in München. Bei der Weltmeisterschaft im Juli in Eugene mussten die deutschen Leichtathleten einiges an Kritik über sich ergehen lassen. Für die Sprinterin war diese fragwürdig, "beleidigend" und "unverschämt".

