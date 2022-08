Tedesco verurteilt Giftanschlag auf Rasen in Dessau: "Sehr grenzwertig"

Do, 25.08.2022, 16.23 Uhr

Vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal hat Leipzig-Trainer Domenico Tedesco den Giftanschlag auf den Rasen des Stadions in Dessau verurteilt. Unbekannte hatten eine offenbar giftige Substanz auf den Rasen gekippt - das Duell gegen den Regionalligisten Teutonia Ottensen am 30. August findet nun in Leipzig statt.

