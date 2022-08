Keine Impfung: Djokovic sagt US-Open-Teilnahme ab

Do, 25.08.2022, 18.23 Uhr

Der nicht gegen das Coronavirus geimpfte Tennis-Superstar Novak Djokovic hat seine Teilnahme an den US Open wie erwartet abgesagt. Gründe führte der 35-Jährige nicht an, für die Einreise in die USA ist aber eine Impfung nötig.

