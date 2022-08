Norweger Kristoff gewinnt zweite Etappe der Deutschland-Tour

Marburg. Radprofi Alexander Kristoff hat die zweite Etappe der Deutschland-Tour gewannen.

Der 35 Jahre alte Norweger konnte sich am Freitag nach anspruchsvollen 200,7 Kilometern vom thüringischen Meiningen ins hessische Marburg im Sprint einer großen Gruppe vor dem französischen Meister Florian Sénéchal und Alberto Bettiol (Italien) durchsetzen. Max Kanter wurde als Fünfter hinter 2016er-Olympiasieger Greg Van Avermaet (Belgien) bester Deutscher. Georg Zimmermann belegte Platz zehn.

Das Rote Trikot des Gesamtführenden konnte der Tagesdritte Bettiol von seinem italienischen Landsmann Filippo Ganna übernehmen, der den Prolog zum Auftakt in Weimar gewonnen hatte.

Die dritte Etappe endet am Samstag nach 148,9 Kilometern von Freiburg auf der 1207 Meter hohen Bergankunft auf dem Schauinsland. Dort wird dann vor allem Simon Geschke im Mittelpunkt stehen, der seit vielen Jahren in Freiburg lebt und trainiert. Der gebürtige Berliner trug bei der diesjährigen Tour de France neun Tage das Bergtrikot - so lang wie kein Deutscher zuvor. Auch Kletterspezialist Emanuel Buchmann darf sich Hoffnungen machen. Am Sonntag geht die fünftägige Rundfahrt in Stuttgart zu Ende.

© dpa-infocom, dpa:220826-99-527498/3 (dpa)