Emotionales Auftaktmatch: Williams in Runde Zwei der US Open

Di, 30.08.2022, 08.23 Uhr

Serena Williams kämpfte beherzt in ihrem schwarzen Glitzerkleid, erhielt permanente Anfeuerungen von ihren zahlreichen Fans und Promis auf der Tribüne - und feierte tatsächlich noch einen Sieg auf der ganz großen Bühne. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin hat sich bei den US Open mindestens eine weitere Abschiedsvorstellung verdient. Williams setzte sich in ihrem Erstrundenmatch mit 6:3, 6:3 gegen Danka Kovinic aus Montenegro durch.

