WM in Katar: Bier nur außerhalb der Stadien

So, 04.09.2022, 12.23 Uhr

Für viele Fußball-Fans wird es eine große Umstellung: Während der WM in Katar darf im Stadioninnenraum kein Bier verkauft werden. Gewisse Stände dürfen aber bis 30 Minuten vor Anpfiff sowie kurz nach den Spielen für einen kurzen Zeitraum das Kaltgetränk ausschenken. Die FIFA steckt in der Bier-Frage in einem Spannungsfeld. Katar ist ein konservatives muslimisches Land. In Katar ist Alkohol zwar nicht wie im benachbarten Saudi-Arabien verboten, er wird aber nur in ein paar Dutzend internationalen Hotels und Restaurants verkauft. In der Öffentlichkeit ist Alkoholkonsum verboten.

