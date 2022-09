Auf und davon an der Nordsee: Verstappen siegt auch in Zandvoort

Auf und davon an der Nordsee: Verstappen siegt auch in Zandvoort

So, 04.09.2022, 16.53 Uhr

In der Heimat fast schon Weltmeister: Max Verstappen hat an der Nordseeküste endgültig Kurs auf seinen zweiten Titel genommen und den Fans in Orange eine vorläufige WM-Party geschenkt. Der Red-Bull-Star gewann in Zandvoort vor Mercedes-Pilot George Russell und Charles Leclerc im Ferrari.

