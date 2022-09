BVB mit großen Personalsorgen vor CL-Auftakt

Mo, 05.09.2022, 14.53 Uhr

Dortmund geht mit erheblichen Personalsorgen in den Champions-League-Auftakt gegen den FC Kopenhagen am Dienstag. Letzte Saison schied der BVB bereits in der Gruppenphase aus - das will Trainer Edin Terzic "diesmal definitiv besser machen". Kapitän Marco Reus freut sich vor allem auf die CL-Premiere der Gelben Wand.

