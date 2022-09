Offiziell: Potter wird Tuchel-Nachfolger bei Chelsea

Do., 08.09.2022, 18.23 Uhr

Graham Potter tritt beim FC Chelsea die Nachfolge des am Mittwoch entlassenen Thomas Tuchel an. Am Donnerstagnachmittag vermeldeten die Londoner die Personalie offiziell. Der 47-Jährige hat mit Brighton & Hove Albion einen sensationellen Saisonstart hingelegt und kostet die Blues laut Medienberichten rund 18 Millionen Euro Ablöse.

