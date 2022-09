DFB-Team: WM-Trainingslager und letzter Test im Oman

Do., 15.09.2022, 18.23 Uhr

Das DFB-Team bezieht vor Beginn der WM in Katar ein Kurztrainingslager im Oman und bestreitet gegen die Auswahl des Sultanats ihre Turnier-Generalprobe. Bundestrainer Hansi Flick wird seinen 26er-Kader einen Tag nach der letzten Bundesliga-Runde vor der WM am 14. November für fünf Tage im Sultan-Qabus-Sportzentrum in Maskat versammeln.

