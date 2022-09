10,1 Millionen: Bulls-Trikot von Michael Jordan versteigert

Do., 15.09.2022, 22.23 Uhr

Rekordpreis für ein getragenes Sport-Erinnerungsstück: Das legendäre rote Chicago-Bulls-Jersey mit der Rückennummer 23 von Michael Jordan wurde am Donnerstag für 10,1 Millionen US-Dollar versteigert. Die Basketball-Legende trug das Trikot in Spiel 1 der NBA-Finals 1998 - gerne auch betitelt als "Last Dance". Mit den Bulls gewann Jordan insgesamt sechs Meisterschaften.

