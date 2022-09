Erste Niederlage für Flick: Deutschland verliert gegen Ungarn

Sa., 24.09.2022, 00.23 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft hat im 14. Anlauf erstmals unter Hansi Flick ein Länderspiel verloren und kann die Nations League nicht mehr gewinnen. Der viermalige Weltmeister unterlag am Freitag in Leipzig mit 0:1 (0:1) gegen Ungarn. Der langjährige Bundesliga-Profi Adam Szalai (17.) traf per Hacke sehenswert für die Gäste.

