WM-Prämien fix: 400.000 Euro für fünften Stern

So., 25.09.2022, 16.53 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft würde für den Gewinn des WM-Titels in Katar üppig belohnt werden. Sollte Kapitän Manuel Neuer am 18. Dezember in Doha den Pokal in die Höhe recken, erhält jeder Spieler 400.000 Euro.

Video: Sport