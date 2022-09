Später Nackenschlag für Portugal: Spanien zieht ins Finalturnier ein

Di., 27.09.2022, 22.53 Uhr

Mit dem ersten Sieg in Portugal seit 19 Jahren ist Spanien doch noch in das Finalturnier der Nations League eingezogen. Durch ein spätes Tor von Alvaro Morata (88.) setzte sich die Furia Roja in Braga gegen Superstar Cristiano Ronaldo und Co. mit 1:0 durch und verdrängte die Portugiesen noch von der Tabellenspitze.

