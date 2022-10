Terzic warnt vor Sevilla: "Großes Potential"

Di., 04.10.2022, 20.53 Uhr

Für Borussia Dortmund wird es in der Champions League ernst: Im Kampf um das Achtelfinale ist der BVB am Mittwoch beim FC Sevilla zu Gast. In den beiden Duellen mit den Spaniern geht es wohl darum, wer in der Gruppe neben Manchester City weiterkommen wird. Zwar steckt Sevilla in der Liga zurzeit in einer Krise, BVB-Trainer Edin Terzic warnte aber dennoch vor den Gastgebern.

