CL-Gala vorm Klassiker: Bayern bezwingen Pilsen deutlich

Di., 04.10.2022, 20.53 Uhr

Rekordmeister Bayern München hat in der Champions League das Achtelfinale klar im Visier. Vier Tage vor dem Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund besiegte die Mannschaft von Julian Nagelsmann den überforderten tschechischen Titelträger Viktoria Pilsen mit 5:0 (3:0) und führt die Tabelle in Gruppe C mit der Maximalausbeute von neun Punkten an. Es war das 31. Gruppenspiel ohne Niederlage - Rekord in der Königsklasse.

Video: Sport