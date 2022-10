"Absolut in Ordnung": Eintracht zufrieden mit 0:0 gegen Tottenham

Mi., 05.10.2022, 08.53 Uhr

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt spielt im Konzert der "Großen" weiterhin auf Augenhöhe mit. Gegen die favorisierten Tottenham Hotspur kam der Fußball-Bundesligist zu einem 0:0 und kann nun im Rückspiel kommende Woche einen großen Schritt Richtung Champions-League-Achtelfinale gehen. SGE-Kapitän Sebastian Rode und Torwart Kevin Trapp gehen zufrieden und mit viel Selbstvertrauen in das Spiel in London am kommenden Mittwoch.

