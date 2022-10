BVB vor Etappenziel: "Alle heiß aufs Achtelfinale"

Mo., 10.10.2022, 16.23 Uhr

Enorme Euphorie, verlockendes Ziel: Borussia Dortmund will den Schwung aus dem gefühlten Sieg gegen Bayern München mitnehmen und als erster Bundesligist in die K.o.-Runde der Champions League stürmen. "Alle sind heiß", betonte Niklas Süle vor dem Rückspiel gegen den FC Sevilla am Dienstag. Auch Trainer Edin Terzic will die "gute Ausgangslage" nutzen, um den vorzeitigen Sprung ins Achtelfinale zu schaffen. Verzichten müssen die Dortmunder höchstwahrscheinlich auf Marco Reus, Gregor Kobel könnte hingegen vor einer Rückkehr ins schwarz-gelbe Tor stehen.

