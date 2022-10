Medien: Löw Trainerkandidat beim VfB

Di., 11.10.2022, 14.23 Uhr

Der VfB Stuttgart hat seine Fühler bei der Suche nach einem neuen Trainer offenbar nach Champions-League-Sieger Zsolt Löw ausgestreckt. Einem Bericht des Pay-TV-Senders Sky zufolge sollen die Schwaben bereits erste Gespräche mit dem Assistenten von Thomas Tuchel während dessen Zeit beim FC Chelsea geführt haben. Löw drängt es nach zehn Jahren als Zuarbeiter in die Chefrolle. Der Ungar hatte beim FC Liefering, in Salzburg und Leipzig verschiedenen Trainern assistiert, ehe er 2018 mit Tuchel zu Paris St. Germain ging. Anfang 2021 heuerten beide bei Chelsea an und gewannen die Königsklasse.

