Nagelsmann hofft auf CL-Erfolg: "Gibt uns nötige Ruhe"

Di., 11.10.2022, 22.23 Uhr

Ohne Kapitän Manuel Neuer, dafür mit Ersatzkeeper Sven Ulreich im Tor: Nach dem Rückschlag in der Bundesliga bei Borussia Dortmund tritt Bayern München ersatzgeschwächt bei Viktoria Pilsen an. Trainer Julian Nagelsmann und Führungsspieler Leon Goretzka möchten die Weiße Weste in der Champions League trotzdem wahren.

