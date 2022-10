"Vielleicht danach betrunken": Klopp gönnt sich ein Bier nach 7:1-Gala

Do., 13.10.2022, 12.23 Uhr

Das war mal ein Statement! Mit 7:1 hat der FC Liverpool die Glasgow Rangers geschlagen und damit ein dickes Ausrufezeichen in der Champions League gesetzt: Grund genug für Teammanager Jürgen Klopp, mal wieder auf einen Auswärtssieg anzustoßen - auch wenn der 55-Jährige ein wenig aus der Übung gekommen ist: Den letzten Sieg in der Fremde hatte Liverpool im Juli in Leipzig gefeiert. Doch viel Zeit zum Feiern haben die Reds nicht: Am Sonntag kommt mit Manchester City das laut Klopp "beste Team der Welt" nach Anfield.

