Freiburg dominiert auch in Nantes: Streich lobt "gute Mannschaftsleistung"

Fr., 14.10.2022, 08.23 Uhr

Christian Streich hat nach dem deutlichen 4:0-Erfolg in der Europa League in Nantes lobende Worte für seine Mannschaft gefunden. Die Freiburger hätten zwar "in manchen Situationen das nötige Glück gehabt", aber dennoch eine "gute Mannschaftsleistung" gezeigt. Das doch sehr deutliche Ergebnis entspreche aber nicht dem Spielverlauf. Durch den Erfolg in Frankreich stehen die Breisgauern sicher in der K.o.-Phase der Europa League. Viel Zeit zum Feiern hat der Sportclub aber nicht - am Sonntag reisen die Freiburger zum Bundesliga-Topspiel nach München.

