Liverpool gegen City: Giganten-Duell mit klarem Favoriten

Fr., 14.10.2022, 08.23 Uhr

Es ist DAS Premier-League-Duell der jüngeren Vergangenheit: Am Sonntag treffen Jürgen Klopp und der FC Liverpool an der Anfield Road auf den englischen Meister Manchester City und Pep Guardiola. Die Skyblues gehen als Tabellenzweiter als klarer Favorit in das Duell mit den vor allem in der Liga kriselnden Reds. Doch die Liverpooler Formkurve zeigte zuletzt immerhin in der Champions League nach oben.

