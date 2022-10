Formel 1: Fragen und Antworten zum GP in Austin

Mi., 19.10.2022, 14.53 Uhr

Nächstes US-Rennen in der Formel 1: Zum 10. Mal trifft sich die Königsklasse des Motorsports am Circuit of the Americans. Die WM ist zwar entschieden, dennoch warten auf die Teams und Fahrer hochinteressante Wochen. Im Fokus: Red Bull, Mick Schumacher und auch Lewis Hamilton. Der SID beantwortet die wichtigsten Fragen zum GP in Austin.

