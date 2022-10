WM in Katar: So luxuriös ist das Quartier der Deutschen Fußballer

Mi., 19.10.2022, 16.23 Uhr

Die deutsche Fußballnationalmannschaft dürfte in ihrem WM-Quartier von den Kontroversen rund um die Weltmeisterschaft in Katar nicht viel mitkriegen. Das "Zulal Wellness Resort" liegt vergleichsweise isoliert im Norden des Landes. Das am Persischen Golf neu errichtete Luxushotel ist ganz auf Wellness und Fitness ausgerichtet.

