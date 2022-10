Flick gibt WM-Kader am 10. November bekannt

Mi., 19.10.2022, 18.24 Uhr

Bundestrainer Hansi Flick wird seinen Kader für die WM in Katar am 10. November bekannt geben. Das teilte der DFB am Mittwoch mit. Anschließend geht es für die 26 Spieler in den Oman, wo auch das letzte Testspiel gegen den Golfstaat stattfindet. WM-Auftakt ist für das DFB-Team am 23. November gegen Japan.

