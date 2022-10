Remis gegen ManCity: BVB im Achtelfinale

Mi., 26.10.2022, 00.23 Uhr

Borussia Dortmund hat dem englischen Fußballmeister Manchester City in der Champions League am vorletzten Spieltag der Gruppenphase einen Punkt abgetrotzt und vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Beim Wiedersehen mit seinem früheren Stürmer Erling Haaland kam der BVB im eigenen Stadion zu einem torlosen Remis, damit ist dem Bundesligisten Platz zwei in Gruppe G sicher.

