Kramer: Gladbach-Verlängerung "auf Zielgeraden" - WM in der Ferne

Kramer: Gladbach-Verlängerung "auf Zielgeraden" - WM in der Ferne

Fr., 28.10.2022, 12.23 Uhr

Nach "sehr guten Gesprächen" auf der "Zielgeraden": Christoph Kramer steht kurz vor der Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrages bei Borussia Mönchengladbach. An seine WM-Teilnahme glaubt der Rio-Weltmeister indes nicht - und wird wohl erneut in anderer Rolle vor der Kamera stehen.

Video: Sport