NHL: Nächster Scorerpunkt für Draisaitl bei Oilers-Sieg

So., 30.10.2022, 09.53 Uhr

Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL den vierten Sieg in Serie eingefahren. Der Nationalstürmer steuerte zum 3:2 der Kanadier in der zweiten "Battle of Alberta" der Saison bei den Calgary Flames eine Torvorlage bei.

