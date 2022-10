Späte Gelb-Rote Karte: Erster Platzverweis für Kroos

So., 30.10.2022, 19.23 Uhr

Ex-Nationalspieler Toni Kroos hat den ersten Platzverweis in seiner mehr als 15-jährigen Profikarriere kassiert. Der 32-Jährige von Real Madrid flog beim 1:1 (0:0) gegen Underdog FC Girona mit Gelb-Rot in der Nachspielzeit vom Platz (90.+2). In mehr als 600 Spielen auf Vereinsebene als Profi war ihm das noch nicht passiert.

