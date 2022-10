Darts-EM: Ross Smith gewinnt überraschend in Dortmund

So., 30.10.2022, 23.23 Uhr

Ross Smith hat seinen überraschenden Siegeszug bei der Darts-EM in Dortmund mit dem Titel gekrönt. Im englischen Finalduell mit Vize-Weltmeister Michael Smith gewann der Außenseiter, Nummer 28 der Weltrangliste, am Sonntag in der Westfalenhalle mit 11:8.

