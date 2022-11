Wechsel ausgeschlossen: Kroos will Karriere bei Real Madrid beenden

Di., 01.11.2022, 23.24 Uhr

Rio-Weltmeister Toni Kroos will seine Karriere bei Real Madrid beenden. "Ich werde bei Real bleiben und meine Karriere hier beenden", sagte der ehemalige Fußball-Nationalspieler am Dienstag: "Ich weiß nur nicht, wann." Der Vertrag von Kroos bei den Königlichen läuft bis 2023, einen Wechsel schloss er aus. Spanische Medienberichte, wonach er bereits im kommenden Sommer in Rente gehen könnte, bezeichnete Kroos als "lustig", da er selbst noch nicht über seine Zukunft entschieden habe.

