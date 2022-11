NBA: Lakers siegen erneut - auch Mavs erfolgreich

Do., 03.11.2022, 09.23 Uhr

Die Los Angeles Lakers kommen in der NBA allmählich in die Spur. Nach ihrem Fehlstart mit fünf Niederlagen am Stück holte der Rekordmeister beim 120:117 nach Verlängerung gegen die New Orleans Pelicans ihren zweiten Sieg. Auch die Dallas Mavericks um Maxi Kleber konnten einen Erfolg verbuchen.

