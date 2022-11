Antisemitismus-Skandal: Irving spendet 500.000 Dollar

Do., 03.11.2022, 09.23 Uhr

NBA-Superstar Kyrie Irving von den Brooklyn Nets will nach seinem Antisemitismus-Skandal 500.000 Dollar (knapp 510.000 Euro) spenden. Die Nets verdoppeln den Betrag auf eine Million Dollar. Das Geld soll an eine Organisation gehen, die sich gegen Hass in der Gesellschaft einsetzt.

