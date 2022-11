Bis 2026: "Ausnahmestürmerin" Schüller verlängert beim FC Bayern

Do., 03.11.2022, 11.53 Uhr

Nationalstürmerin Lea Schüller bleibt Vize-Meister Bayern München langfristig erhalten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, hat die Fußballerin des Jahres ihren am Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2026 verlängert. Die Vize-Europameisterin war 2020 von der SGS Essen an die Isar gewechselt.

Video: Sport