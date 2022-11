Dramatisches MLS-Finale: Bale rettet Los Angeles

So., 06.11.2022, 13.23 Uhr

Was für ein Krimi im Endspiel der Major League Soccer: Das Team der europäischen Altstars Gareth Bale und Giorgio Chiellini, Los Angeles FC, sicherte sich den ersten MLS-Titel im Elfmeterschießen. Dagegen sahen die deutschen Fußballprofis Kai Wagner und Leon Flach mit Philadelphia Union fast schon wie die Sieger aus als sie in der 124. Minute in Führung gingen. Doch sie hatten die Rechnung ohne Ex-Real-Profi Gareth Bale gemacht.

Video: Sport